الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
من هم المرشحون لخلافة ترودو؟
7 يناير 2025 17:47
مارك كارني
ترودو
رئيس الوزراء الكندي
كريستيا فريلاند
جاستن ترودو
كندا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
اليوم 20:01
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا تخلى المحققون عن توقيف الرئيس في كوريا الجنوبية؟
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الأميركيون يودّعون كارتر
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الجليد يغلق مطار مانشستر مؤقتاً
5 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة بعد استقالة ترودو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم
التعليم والمعرفة
"جوجل" تخصص 100 مليون دولار سنوياً لدعم وسائل الإعلام في كندا
الأخبار العالمية
مخاوف في كندا من تزايد أنشطة «داعش» لتجنيد الشبان
الأخبار العالمية
ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة بعد استقالة ترودو
اليوم 14:58
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم
6 يناير 2025
التعليم والمعرفة
"جوجل" تخصص 100 مليون دولار سنوياً لدعم وسائل الإعلام في كندا
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
مخاوف في كندا من تزايد أنشطة «داعش» لتجنيد الشبان
23 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©