الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
7 يناير 2025 20:01
الولايات المتحدة
رئيس الوزراء الكندي
الرئيس الأميركي
جاستن ترودو
ترامب
دونالد ترامب
كندا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هم المرشحون لخلافة ترودو؟
اليوم 17:47
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من يكون رئيس "ناسا" المقبل؟
6 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من المرشح لمنصب وزير الدفاع في إدارة ترامب؟
6 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بإدارة ترامب؟
12 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إيلون ماسك مسؤولاً عن الكفاءة في إدارة ترامب
12 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة بعد استقالة ترودو
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
الأخبار العالمية
ترامب يدعو إلى ضم كندا للولايات المتحدة بعد استقالة ترودو
اليوم 14:58
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الكندي يعلن استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم
6 يناير 2025
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©