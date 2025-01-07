الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
البحث عن أحياء تحت أنقاض زلزال «التبت»
7 يناير 2025 23:47
فرق الإنقاذ
زلزال
الهيمالايا
الصين
التبت
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الصين ورقم قياسي في عالم الجليد
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
2024.. العام الأكثر حرارة في الصين
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
نجاح عملية حماية المحطة الفضائية من الحطام
18 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انفجار عنيف يهز مبنى شاهقاً في الصين
12 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"روبوت كروي" مع شرطة الصين
11 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
الترفيه
محطة وقود في الفضاء
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا زلزال التبت
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 95 قتيلاً
الترفيه
محطة وقود في الفضاء
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة ضحايا زلزال التبت
اليوم 18:40
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال
اليوم 15:50
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 95 قتيلاً
اليوم 15:42
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تنضم رسمياً لمجموعة بريكس
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
الأخبار العالمية
إنقاذ 9 عمال محاصرين في منجم بالهند
الأخبار العالمية
البحث عن أحياء تحت أنقاض زلزال «التبت»
اقتصاد
تعرّف على مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©