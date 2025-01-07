الأربعاء 8 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
اتفاق أردني سوري على مواجهة التحديات المشتركة
قتيلان بانفجار لغم في ريف إدلب
جاهزية في أبوظبي للتعامل مع موسم الأمطار
«الخارجية» تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة
الجمعة.. نتائج امتحانات «الثاني عشر»
مركز التميز في «شخبوط الطبية» يقدم رعاية شاملة لعلاج الحروق
الإمارات تشهد إطلاق دراسة سريرية لعلاج السمنة
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستعرض تحوُّلات «التعليم العربي»
جامعة الامارات: إطار عمل لتصفير البيروقراطية بالذكاء الاصطناعي
«شرطة أبوظبي» تُطلق مسابقة الابتكار الشرطي العالمية
محمد الشرقي: تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية بالإمارة
«استشاري الشارقة» يناقش قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية
التبادل المعرفي الإماراتي يبحث مسارات تعزيز التعاون مع البرازيل
«أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
إنقاذ 9 عمال محاصرين في منجم بالهند
7 يناير 2025 23:56
الجيش الهندي
الهند
منجم فحم
آسام
مناجم الفحم
عمال المناجم
فرق الإنقاذ
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إندونيسيا تنضم رسمياً لمجموعة بريكس
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
البحث عن أحياء تحت أنقاض زلزال «التبت»
اليوم 23:47
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
اليوم 20:01
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هم المرشحون لخلافة ترودو؟
اليوم 17:47
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي
5 يناير 2025
الترفيه
«الفرقة الهندية» في «مهرجان الشيخ زايد».. فلكلور الإيقاعات البنجابية
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
ضباب دخاني كثيف يخيم على العاصمة الهندية
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
الهند: عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ 1901
1 يناير 2025
الأخبار العالمية
تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي
5 يناير 2025
الترفيه
«الفرقة الهندية» في «مهرجان الشيخ زايد».. فلكلور الإيقاعات البنجابية
4 يناير 2025
الأخبار العالمية
ضباب دخاني كثيف يخيم على العاصمة الهندية
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
الهند: عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ 1901
1 يناير 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تنضم رسمياً لمجموعة بريكس
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
إنقاذ 9 عمال محاصرين في منجم بالهند
اليوم 23:56
الأخبار العالمية
البحث عن أحياء تحت أنقاض زلزال «التبت»
اليوم 23:47
اقتصاد
تعرّف على مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
اليوم 20:11
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
اليوم 20:01
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©