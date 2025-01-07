الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
8 يناير 2025 00:38
باريس
فرنسا
مارين لوبن
قصر الإليزيه
جاك شيراك
جان ماري لوبن
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا احمرت سماء فرنسا؟
2 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
2024.. عام صناديق الاقتراع
29 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إعادة فتح برج إيفل للزوار
24 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طائرات حربية تنقل مصابي إعصار تشيدو
18 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
“تريندز” يناقش التعايش ومخاطر الانفصالية في مجلس الشيوخ الفرنسي
10 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
الأخبار العالمية
فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا
الرياضة
سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
الأخبار العالمية
قوافل من المزارعين تتجه لباريس لإحياء حركة احتجاجية
الأخبار العالمية
فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
اليوم 01:13
الأخبار العالمية
فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا
6 يناير 2025
الرياضة
سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
قوافل من المزارعين تتجه لباريس لإحياء حركة احتجاجية
5 يناير 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تنضم رسمياً لمجموعة بريكس
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
الأخبار العالمية
إنقاذ 9 عمال محاصرين في منجم بالهند
الأخبار العالمية
البحث عن أحياء تحت أنقاض زلزال «التبت»
اقتصاد
تعرّف على مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©