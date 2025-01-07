الأربعاء 8 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
اتفاق أردني سوري على مواجهة التحديات المشتركة
قتيلان بانفجار لغم في ريف إدلب
جاهزية في أبوظبي للتعامل مع موسم الأمطار
«الخارجية» تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة
الجمعة.. نتائج امتحانات «الثاني عشر»
مركز التميز في «شخبوط الطبية» يقدم رعاية شاملة لعلاج الحروق
الإمارات تشهد إطلاق دراسة سريرية لعلاج السمنة
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستعرض تحوُّلات «التعليم العربي»
جامعة الامارات: إطار عمل لتصفير البيروقراطية بالذكاء الاصطناعي
«شرطة أبوظبي» تُطلق مسابقة الابتكار الشرطي العالمية
محمد الشرقي: تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية بالإمارة
«استشاري الشارقة» يناقش قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية
التبادل المعرفي الإماراتي يبحث مسارات تعزيز التعاون مع البرازيل
«أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
8 يناير 2025 00:38
باريس
فرنسا
مارين لوبن
قصر الإليزيه
جاك شيراك
جان ماري لوبن
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا احمرت سماء فرنسا؟
2 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
2024.. عام صناديق الاقتراع
29 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إعادة فتح برج إيفل للزوار
24 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
طائرات حربية تنقل مصابي إعصار تشيدو
18 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
“تريندز” يناقش التعايش ومخاطر الانفصالية في مجلس الشيوخ الفرنسي
10 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
اليوم 01:13
الأخبار العالمية
فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا
6 يناير 2025
الرياضة
سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
قوافل من المزارعين تتجه لباريس لإحياء حركة احتجاجية
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
فرنسا: سندعم العملية الانتقالية في سوريا لبناء دولة ذات سيادة
اليوم 01:13
الأخبار العالمية
فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم «قوة أجنبية» بإضعاف سوريا
6 يناير 2025
الرياضة
سان جيرمان بطل «كأس الأبطال»
5 يناير 2025
الأخبار العالمية
قوافل من المزارعين تتجه لباريس لإحياء حركة احتجاجية
5 يناير 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إندونيسيا تنضم رسمياً لمجموعة بريكس
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
فرنسا تودع الزعيم التاريخي لـ«اليمين» جان ماري لوبن
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
إنقاذ 9 عمال محاصرين في منجم بالهند
اليوم 23:56
الأخبار العالمية
البحث عن أحياء تحت أنقاض زلزال «التبت»
اليوم 23:47
اقتصاد
تعرّف على مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
اليوم 20:11
الأخبار العالمية
هل يتحول مزاح ترامب عن ضم كندا إلى حقيقة؟
اليوم 20:01
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©