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حرائق أميركا تتسع وتجلي 30 ألف شخص
8 يناير 2025 17:49
حرائق
حرائق الغابات
لوس أنجلوس
أميركا
الولايات المتحدة
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