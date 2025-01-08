الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
"ويّاكم".. صوت المجتمع ونبض التغيير
8 يناير 2025 17:54
تنمية المجتمع
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
عبدالله الشرفاء.. مسيرة حافلة بالعطاء
7 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مقابلة حصرية مع صحيفة الاتحاد
6 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الرئيس الصربي لـ"الاتحاد": الإمارات هي الصديق والشريك الحقيقي لصربيا
6 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان ليوا الدولي يختتم فعالياته اليوم
4 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
"قرية ليوا" تحتفي بـ"الحناء"
3 يناير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
علوم الدار
حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
الرياضة
«الأراضي والأملاك» تقود تحالفاً لرعاية بطولات فزاع الدولية
علوم الدار
الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب
علوم الدار
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
اليوم 19:26
علوم الدار
حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
اليوم 19:10
الرياضة
«الأراضي والأملاك» تقود تحالفاً لرعاية بطولات فزاع الدولية
اليوم 18:47
علوم الدار
الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©