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واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
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الإمارات تشهد إطلاق دراسة سريرية لعلاج السمنة
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علوم الدار
«شخبوط الطبية» رعاية شاملة لعلاج الحروق
8 يناير 2025 18:41
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الرعاية الصحية
الحروق
مركز التميز
علاج الحروق
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