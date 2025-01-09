الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
رئيس وزراء صربيا: الإمارات شريك موثوق
9 يناير 2025 17:36
صربيا
الإمارات
الحكومة الصربية
جريدة الاتحاد
صحيفة الاتحاد
مركز الاتحاد للأخبار
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإعلام البرازيلي يسلط الضوء على لقاءات "الاتحاد" مع المسؤولين في برازيليا
21 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
مستقبل واعد لعلاقات البرازيل والإمارات
20 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من الصداقة والتعاون
20 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
"الاتحاد" في البرازيل قبيل قمة "مجموعة العشرين"
15 نوفمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
صحيفة "الاتحاد" في ذكراها الـ55
23 أكتوبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
علوم الدار
«محمد بن راشد للفضاء» يبدأ الاستعدادات النهائية لإطلاق «محمد بن زايد سات»
علوم الدار
رئيس غواتيمالا يمنح السفير المنهالي وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة الضابط الكبير
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
اليوم 20:00
علوم الدار
«محمد بن راشد للفضاء» يبدأ الاستعدادات النهائية لإطلاق «محمد بن زايد سات»
اليوم 19:55
علوم الدار
رئيس غواتيمالا يمنح السفير المنهالي وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة الضابط الكبير
اليوم 19:47
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©