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ترامب يودع كارتر
9 يناير 2025 19:15
ترامب
دونالد ترامب
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جيمي كارتر
الرئيس الاميركي الأسبق جيمي كارتر
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