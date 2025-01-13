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التعليم والمعرفة
تكريم الروائي الشهير جورج أورويل بعملة معدنية
13 يناير 2025 17:50
الرواية
جورج أورويل
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