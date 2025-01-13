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علوم الدار
«عبدالله» يحتفل بمرور عام على شفائه من «الثلاسيميا»
13 يناير 2025 18:04
خضع للعلاج في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.. الطفل "عبدالله" يحتفل بمرور عام على شفائه من "الثلاسيميا"
الثلاسيميا
مركز أبوظبي للخلايا الجذعية
أبوظبي
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