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الدمار في كاليفورنيا.. لقطات من السماء
13 يناير 2025 18:32
كاليفورنيا
حرائق الغابات
الحرائق
حرائق لوس أنجلوس
لوس أنجلوس
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