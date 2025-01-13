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علوم الدار
«مهرجان الشيخ زايد» يتسلم شهادات «غينيس»
13 يناير 2025 19:00
أبوظبي
الألعاب النارية
موسوعة غينيس
مهرجان الشيخ زايد
غينيس
الوثبة
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