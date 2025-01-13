الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
13 يناير 2025 18:46
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
«مهرجان الشيخ زايد» يتسلم شهادات «غينيس»
اليوم 19:00
علوم الدار
علوم الدار
«عبدالله» يحتفل بمرور عام على شفائه من «الثلاسيميا»
اليوم 18:04
علوم الدار
علوم الدار
بالأقمار الصناعية.. محاولة لإطفاء حرائق لوس أنجلوس
12 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الحلقة السادسة من «أمير الشعراء 11»
11 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
طب الأطفال.. حينما تصافح الإنسانية مستقبلها
11 يناير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
اليوم 17:54
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
اليوم 20:57
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
اليوم 20:43
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
اليوم 20:32
شاهد أيضًا
علوم الدار
«مهرجان الشيخ زايد» يتسلم شهادات «غينيس»
علوم الدار
إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
الأخبار العالمية
الدمار في كاليفورنيا.. لقطات من السماء
الأخبار العالمية
عاصفة استوائية قوية.. ماذا حدث في مايوت؟
علوم الدار
«عبدالله» يحتفل بمرور عام على شفائه من «الثلاسيميا»
التعليم والمعرفة
تكريم الروائي الشهير جورج أورويل بعملة معدنية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©