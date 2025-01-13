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زلزال يضرب اليابان بقوة
14 يناير 2025 01:32
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب مدينة ميازاكي اليابانية، ما أدى إلى موجتي تسونامي من دون تسجيل أي أضرار. وحذّرت السلطات من موجات تسونامي محتملة يصل ارتفاعها إلى متر واحد. وتظهر اللقطات طائرة تهتز بقوة في مطار كاجوشيما الدولي
زلزال
اليابان
هاياو ميازاكي
تسونامي
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