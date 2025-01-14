الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
بايدن: التعافي من حرائق كاليفورنيا يكلف عشرات مليارات الدولارات
14 يناير 2025 17:33
الولايات المتحدة
حرائق كاليفورنيا
كاليفورنيا
بايدن
حرائق الغابات
الحرائق
جو بايدن
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"الفرنسية" تصف مشهد حرائق لوس أنجلوس بـ"نهاية العالم"
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقطات من الفضاء لحرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. دمار على الساحل
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق كاليفورنيا.. إطفاء من الهواء
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"طوارئ كبرى" في كاليفورنيا
9 يناير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ الجوية نقطة انطلاق القمر «MBZ-Sat»
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
بايدن يلغي زيارته لإيطاليا بسبب حرائق كاليفورنيا
علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ الجوية نقطة انطلاق القمر «MBZ-Sat»
اليوم 01:40
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل
13 يناير 2025
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
13 يناير 2025
الأخبار العالمية
بايدن يلغي زيارته لإيطاليا بسبب حرائق كاليفورنيا
9 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©