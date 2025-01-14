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علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ نقطة انطلاق محمد بن زايد سات
14 يناير 2025 17:55
نقطة انطلاق القمر الصناعي "محمد بن زايد سات".. قاعدة فاندنبرغ الجوية
الولايات المتحدة
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محمد بن زايد
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