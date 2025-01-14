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أحدث التقنيات تعرض في «قمة المستقبل»
14 يناير 2025 18:03
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الطاقة
قمة المستقبل
الاستدامة
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طاقة المستقبل
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