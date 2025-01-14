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متى يكون الاتصال الأول بين ترامب وبوتين؟
14 يناير 2025 18:30
الولايات المتحدة
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
اتصال هاتفي
دونالد ترامب
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