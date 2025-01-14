الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
«محمد بن زايد سات» ينطلق نحو الفضاء
14 يناير 2025 23:23
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
رحلة «محمد بن زايد سات».. من الفكر إلى المدار
اليوم 19:36
علوم الدار
علوم الدار
أحدث التقنيات تعرض في «قمة المستقبل»
اليوم 18:03
علوم الدار
علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ نقطة انطلاق محمد بن زايد سات
اليوم 17:55
علوم الدار
علوم الدار
«مهرجان الشيخ زايد» يتسلم شهادات «غينيس»
13 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
13 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
الأخبار العالمية
رئيس الحكومة اللبنانية: يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً
الأخبار العالمية
قطر: التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة «قريب جداً»
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 403 آلاف شخص يفتقرون للمياه شمال شرق سوريا
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث نازحي غزة من برد الشتاء
15 يناير 2025
الأخبار العالمية
رئيس الحكومة اللبنانية: يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً
15 يناير 2025
الأخبار العالمية
قطر: التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة «قريب جداً»
15 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 403 آلاف شخص يفتقرون للمياه شمال شرق سوريا
15 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©