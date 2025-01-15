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عاصفة مدمرة وفيضانات تغرق موزمبيق
15 يناير 2025 18:00
رياح بسرعة 180 كيلومتراً/ساعة.. عاصفة مدمرة وفيضانات تغرق موزمبيق
موزمبيق
عاصفة
فيضانات
إعصار
أمطار
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