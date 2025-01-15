الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
سر اللون الوردي في حي ناجٍ بـ«لوس أنجلوس»!
15 يناير 2025 18:03
على الجدران والنباتات.. سر اللون الوردي في حي ناجٍ بـ«لوس أنجلوس»
لوس أنجلوس
حرائق لوس أنجلوس
حرائق الغابات
الحرائق
كاليفورنيا
الولايات المتحدة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«التطرف المناخي» يجتاح أميركا
اليوم 18:26
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بايدن: التعافي من حرائق كاليفورنيا يكلف عشرات مليارات الدولارات
14 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل ينتشر لصوص الحرائق في لوس أنجلوس؟
13 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الدمار في كاليفورنيا.. لقطات من السماء
13 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"الفرنسية" تصف مشهد حرائق لوس أنجلوس بـ"نهاية العالم"
10 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون تهديد الأعاصير النارية
علوم الدار
إطلاق «MBZ-SAT» القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة
لوس أنجلوس.. تحذير من رياح عاتية وحالة تأهب قصوى
علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ الجوية نقطة انطلاق القمر «MBZ-Sat»
الأخبار العالمية
رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون تهديد الأعاصير النارية
اليوم 11:24
علوم الدار
إطلاق «MBZ-SAT» القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة
اليوم 02:21
أخبار
لوس أنجلوس.. تحذير من رياح عاتية وحالة تأهب قصوى
14 يناير 2025
علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ الجوية نقطة انطلاق القمر «MBZ-Sat»
14 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©