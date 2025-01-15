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سر اللون الوردي في حي ناجٍ بـ«لوس أنجلوس»!
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على الجدران والنباتات.. سر اللون الوردي في حي ناجٍ بـ«لوس أنجلوس»
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