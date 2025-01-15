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مترو أوكرانيا يتحول إلى ملاجئ للسكان
15 يناير 2025 18:07
هرباً من القصف الروسي.. مترو أوكرانيا يتحول إلى ملاجئ للسكان
روسيا
قصف جوي
أوكرانيا
كييف
المترو
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