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«التطرف المناخي» يجتاح أميركا
15 يناير 2025 18:26
المناخ
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الولايات المتحدة
حرائق
حرائق الغابات
لوس أنجلوس
كاليفورنيا
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