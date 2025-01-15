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علوم الدار
إبداعات إماراتية في «منصة شباب من أجل الاستدامة»
15 يناير 2025 18:46
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاستدامة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الشباب
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