الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
«أسبوع الحرائق» في لوس أنجلوس
16 يناير 2025 18:25
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
حرائق
حرائق الغابات
الحرائق
حرائق لوس أنجلوس
لوس أنجلوس
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سر اللون الوردي في حي ناجٍ بـ«لوس أنجلوس»!
15 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
«كاليفورنيا».. الحريق «الأغلى» في العصر الحديث
11 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
"الفرنسية" تصف مشهد حرائق لوس أنجلوس بـ"نهاية العالم"
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقطات من الفضاء لحرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس
10 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. دمار على الساحل
10 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون تهديد الأعاصير النارية
لوس أنجلوس.. تحذير من رياح عاتية وحالة تأهب قصوى
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
رجال الإطفاء في كاليفورنيا يواجهون تهديد الأعاصير النارية
15 يناير 2025
أخبار
لوس أنجلوس.. تحذير من رياح عاتية وحالة تأهب قصوى
14 يناير 2025
الأخبار العالمية
حرائق لوس أنجلوس.. تحذيرات من المستوى الأحمر وسط دمار هائل
13 يناير 2025
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
13 يناير 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ«الفنون والزهور»
علوم الدار
بحضور محمد بن راشد.. بدء فعاليات تكريم نوابغ العرب
الأخبار العالمية
بارتفاع 4 كيلومترات.. ثوران بركان في إندونيسيا
علوم الدار
الإمارات وصناعة الفضاء.. رؤية تعانق الكون
الأخبار العالمية
«أسبوع الحرائق» في لوس أنجلوس
الأخبار العالمية
بايدن يعلن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©