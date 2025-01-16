الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات وصناعة الفضاء.. رؤية تعانق الكون
16 يناير 2025 18:32
الفضاء
الإمارات
الأقمار الاصطناعية
دبي
وكالة الإمارات للفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
بحضور محمد بن راشد.. بدء فعاليات تكريم نوابغ العرب
اليوم 18:47
علوم الدار
علوم الدار
رحلة «محمد بن زايد سات».. من الفكر إلى المدار
14 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
قاعدة فاندنبرغ نقطة انطلاق محمد بن زايد سات
14 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
احتفالات برج خليفة بالعام الجديد
1 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
مهرجان حتّا للعسل
27 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
60 مهندساً يشرفون على رحلة «MBZ-SAT» من قلب غرفة التحكم
علوم الدار
إطلاق «MBZ-SAT» القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة
نحو الفضاء
علوم الدار
"محمد بن راشد للفضاء" يبدأ الاستعدادات النهائية لإطلاق "محمد بن زايد سات"
علوم الدار
60 مهندساً يشرفون على رحلة «MBZ-SAT» من قلب غرفة التحكم
اليوم 02:10
علوم الدار
إطلاق «MBZ-SAT» القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة
15 يناير 2025
الافتتاحية
نحو الفضاء
15 يناير 2025
علوم الدار
"محمد بن راشد للفضاء" يبدأ الاستعدادات النهائية لإطلاق "محمد بن زايد سات"
10 يناير 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ«الفنون والزهور»
علوم الدار
بحضور محمد بن راشد.. بدء فعاليات تكريم نوابغ العرب
الأخبار العالمية
بارتفاع 4 كيلومترات.. ثوران بركان في إندونيسيا
علوم الدار
الإمارات وصناعة الفضاء.. رؤية تعانق الكون
الأخبار العالمية
«أسبوع الحرائق» في لوس أنجلوس
الأخبار العالمية
بايدن يعلن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©