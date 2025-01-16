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رسم بالأرز
16 يناير 2025 21:21
مزارعون في شمال تايلاند يحولون حقل أرز مساحته فدانان إلى عمل فني، حيث تم رسم تنين وقطة وهما رمزان للأمل والقدرة على الصمود. وتتنوع ألوان الأرز في تايلاند لتصل إلى 7 ألوان، الأمر الذي مكن المزارعين من رسم هذه اللوحات الفنية
تايلاند
الرسم
الزراعة
الأرز
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