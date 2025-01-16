رسم بالأرز

مزارعون في شمال تايلاند يحولون حقل أرز مساحته فدانان إلى عمل فني، حيث تم رسم تنين وقطة وهما رمزان للأمل والقدرة على الصمود. وتتنوع ألوان الأرز في تايلاند لتصل إلى 7 ألوان، الأمر الذي مكن المزارعين من رسم هذه اللوحات الفنية