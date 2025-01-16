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«سانتا آنا» تعيد الرعب إلى لوس أنجلوس
16 يناير 2025 22:31
الولايات المتحدة
لوس أنجلوس
حرائق لوس أنجلوس
حرائق الغابات
الحرائق
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