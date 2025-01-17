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علوم الدار
النخوة الإماراتية تتصدى للجماعات الإرهابية
17 يناير 2025 18:36
اليمن
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
الحوثيين
الحوثي
الإرهاب
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