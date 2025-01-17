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علوم الدار
شكراً محمد بن زايد
17 يناير 2025 18:48
ماذا قالت الطفلة البرازيلية "سارة" التي أبصرت النور على يد جمعية EDS الفائزة بجائزة زايد للاستدامة؟ وماذا تمنت بعد تواجدها في العاصمة أبوظبي؟
أبوظبي
رئيس الدولة
جائزة زايد للاستدامة
البرازيل
الإمارات
غابات الأمازون
محمد بن زايد
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