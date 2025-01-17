%80 من اليمنيين يحتاجون للمساعدات الإنسانية بسبب «الحوثي»

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الشيخة فاطمة وسلطانة باهانج الماليزية تبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالطفولة والمرأة
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17 يناير 2025 19:03
المساعدات الإنسانية
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