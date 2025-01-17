الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
%80 من اليمنيين يحتاجون للمساعدات الإنسانية بسبب «الحوثي»
17 يناير 2025 19:03
المساعدات الإنسانية
اليمن
الجوع
الأمم المتحدة
الحوثيين
الكوليرا
الحوثي
الأطفال
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل يمحو التغير المناخي جزر المحيط الهادئ؟
27 أغسطس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو المبعوث الدولي الجديد للعراق؟
26 يوليو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عدد النازحين في العالم يحطم الرقم القياسي
20 يونيو 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني
29 سبتمبر 2023
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تطالب بتكثيف الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية بـأفغانستان
27 سبتمبر 2023
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
الأخبار العالمية
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
الأخبار العالمية
معمر الإرياني لـ«الاتحاد»: اعتداءات «الحوثي» على الإمارات فـي 2022 تكشف طبيعة «الجماعة» الإرهابية
الأخبار العالمية
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
اليوم 01:58
الأخبار العالمية
11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»
اليوم 01:58
الأخبار العالمية
انتهاكات «الحوثي» محاولة خبيثة لنشر الفوضى
اليوم 01:58
الأخبار العالمية
معمر الإرياني لـ«الاتحاد»: اعتداءات «الحوثي» على الإمارات فـي 2022 تكشف طبيعة «الجماعة» الإرهابية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©