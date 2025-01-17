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لوس أنجلوس بين «مهمة شاقة» وتراجع «سانتا آنا»
17 يناير 2025 22:37
رجال الإطفاء في لوس أنجلوس يستغلون الظروف الجوية المواتية لمكافحة حرائق الغابات وسط تحذيرات من صعوبة احتوائها
لوس أنجلوس
حرائق لوس أنجلوس
حرائق الغابات
الحرائق
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
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