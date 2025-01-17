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علوم الدار
السابع عشر من يناير.. نخوة إماراتية
17 يناير 2025 22:41
في الإمارات، كل فرد هو جيش متأهب من أجل الوطن بعزيمة لا تلين. الـ17 من يناير.. "يوم النخوة"
الأمن الوطني
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
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