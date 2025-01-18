كلاب مدربة تبحث عن ضحايا حرائق لوس أنجلوس

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بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً
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18 يناير 2025 19:10
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
الكلاب البوليسية
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حرائق لوس أنجلوس
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