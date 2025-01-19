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إنقاذ بين السماء والأرض
19 يناير 2025 18:59
فرق الإنقاذ في إسبانيا تتمكن من مساعدة أكثر من 80 شخصاً محاصرين في منتجع أراغون، وتظهر اللقطات رجال إنقاذ يتأرجحون في كابلات لفك الركاب العالقين بعد انهيار مصعد للتزلج. وأدى الحادث إلى إصابة عشرات الأشخاص، ولا يزال سبب فشل مصعد التزلج غير معروف
فرق الإنقاذ
إسبانيا
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