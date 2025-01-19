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عودة «تيك توك» في أميركا.. والمنصة: شكراً ترامب
20 يناير 2025 01:37
الولايات المتحدة
تيك توك
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
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