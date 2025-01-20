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علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تدشن العملية الأكبر لإغاثة أهالي غزة
20 يناير 2025 18:31
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
الإمارات
غزة
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