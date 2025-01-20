الإثنين 20 يناير 2025
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تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
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زيلينسكي يطالب بإمداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
أهالي غزة يعودون إلى «أطلال» منازلهم في أول أيام الهدنة
توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
الأمم المتحدة: 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر
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الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء
8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية
والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها
قوة إسرائيلية تداهم عدة منازل في جنوب لبنان
إنقاذ 21 باكستانياً قبالة سواحل المغرب
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«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
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«أم الإمارات» تهدي غزة أكبر سفينة مساعدات
20 يناير 2025 18:47
الفارس الشهم 3
حرب غزة
فلسطين
ميناء الحمرية
إسرائيل
أم الإمارات
قطاع غزة
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
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