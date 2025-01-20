صانع المحتوى.. قائد للرأي وصانع للتغيير

الإثنين 20 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
زيلينسكي يطالب بإمداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
أهالي غزة يعودون إلى «أطلال» منازلهم في أول أيام الهدنة
توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
الأمم المتحدة: 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر
إعلان رفح «مدينة منكوبة»
الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء
8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية
والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها
قوة إسرائيلية تداهم عدة منازل في جنوب لبنان
إنقاذ 21 باكستانياً قبالة سواحل المغرب
مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لـ«الاتحاد»: توظيف الذكاء الاصطناعي
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى العُماني
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
الشباب العربي والإعلام الجديد دور ملهم في توظيف منصات التواصل
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
صانع المحتوى.. قائد للرأي وصانع للتغيير
20 يناير 2025 19:35
صناع المحتوى
الإمارات
الإعلام الرقمي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
هدية «أم الإمارات» إلى غزة
اليوم 19:08
علوم الدار
علوم الدار
«أم الإمارات» تهدي غزة أكبر سفينة مساعدات
اليوم 18:47
علوم الدار
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تدشن العملية الأكبر لإغاثة أهالي غزة
اليوم 18:31
علوم الدار
علوم الدار
السابع عشر من يناير.. نخوة إماراتية
17 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. مواقف ثابتة والتزام بتحقيق استقرار المنطقة
17 يناير 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
لجنة بـ «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
اليوم 15:22
علوم الدار
الإمارات.. مساعدات متواصلة لتخفيف معاناة «الشتاء» حول العالم
اليوم 15:10
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير التركي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
اليوم 12:51
علوم الدار
أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي
اليوم 10:14
علوم الدار
لجنة بـ «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
اليوم 15:22
علوم الدار
الإمارات.. مساعدات متواصلة لتخفيف معاناة «الشتاء» حول العالم
اليوم 15:10
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير التركي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
اليوم 12:51
علوم الدار
أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي
اليوم 10:14
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن يتوجهان معاً إلى الكابيتول
اليوم 20:40
الأخبار العالمية
عودة ترامب.. كيف يبدو حفل التنصيب؟
اليوم 20:10
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى البيت الأبيض ويلتقي بايدن
اليوم 19:48
الأخبار العالمية
ترامب وميلانيا في عالم العملات المشفرة
اليوم 19:42
علوم الدار
صانع المحتوى.. قائد للرأي وصانع للتغيير
اليوم 19:35
علوم الدار
هدية «أم الإمارات» إلى غزة
اليوم 19:08
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©