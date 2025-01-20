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ترامب يصل إلى البيت الأبيض ويلتقي بايدن
20 يناير 2025 19:48
دونالد ترامب
البيت الأبيض
جو بايدن
الولايات المتحدة
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