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عودة ترامب.. كيف يبدو حفل التنصيب؟
20 يناير 2025 20:10
ترامب
دونالد ترامب
حفل تنصيب
الولايات المتحدة
الرئيس الأميركي
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