ترامب وبايدن يتوجهان معاً إلى الكابيتول

الإثنين 20 يناير 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
زيلينسكي يطالب بإمداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي
أهالي غزة يعودون إلى «أطلال» منازلهم في أول أيام الهدنة
توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
الأمم المتحدة: 200 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر
إعلان رفح «مدينة منكوبة»
الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء
8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية
والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها
قوة إسرائيلية تداهم عدة منازل في جنوب لبنان
إنقاذ 21 باكستانياً قبالة سواحل المغرب
مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لـ«الاتحاد»: توظيف الذكاء الاصطناعي
«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 105 أزواج مواطنين استفادوا من الاختبار الجيني خلال 10 أيام
غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى العُماني
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
الشباب العربي والإعلام الجديد دور ملهم في توظيف منصات التواصل
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن يتوجهان معاً إلى الكابيتول
20 يناير 2025 20:40
توجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفقة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مبنى الكابيتول استعداداً لبدء إجراءات التنصيب. وتوجه الرئيسان عبر موكب من السيارات المصفحة من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول
دونالد ترامب
ترامب
بايدن
جو بايدن
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
مبنى الكابيتول
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى البيت الأبيض ويلتقي بايدن
اليوم 19:48
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا سيحدث في اليوم الأول من رئاسة ترامب؟
11 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هم رؤساء أميركا الأحياء؟
30 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن في البيت الأبيض.. مصافحة وتعهد
13 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
من هو مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بإدارة ترامب؟
12 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بايدن يستقبل ترامب قبل بدء مراسم التنصيب
اليوم 20:04
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
اليوم 01:33
الأخبار العالمية
بايدن يقلد عضوة الكونجرس السابقة ليز تشيني وساماً تكريمياً
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
21 ديسمبر 2024
الأخبار العالمية
بايدن يستقبل ترامب قبل بدء مراسم التنصيب
اليوم 20:04
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
اليوم 01:33
الأخبار العالمية
بايدن يقلد عضوة الكونجرس السابقة ليز تشيني وساماً تكريمياً
3 يناير 2025
الأخبار العالمية
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
21 ديسمبر 2024
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب وبايدن يتوجهان معاً إلى الكابيتول
اليوم 20:40
الأخبار العالمية
عودة ترامب.. كيف يبدو حفل التنصيب؟
اليوم 20:10
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى البيت الأبيض ويلتقي بايدن
اليوم 19:48
الأخبار العالمية
ترامب وميلانيا في عالم العملات المشفرة
اليوم 19:42
علوم الدار
صانع المحتوى.. قائد للرأي وصانع للتغيير
اليوم 19:35
علوم الدار
هدية «أم الإمارات» إلى غزة
اليوم 19:08
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©