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ترامب وبايدن يتوجهان معاً إلى الكابيتول
20 يناير 2025 20:40
توجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفقة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى مبنى الكابيتول استعداداً لبدء إجراءات التنصيب. وتوجه الرئيسان عبر موكب من السيارات المصفحة من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول
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