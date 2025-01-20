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ترامب في الكابيتول
20 يناير 2025 21:27
الرئيس المنتخب دونالد ترامب يصل إلى حفل التنصيب في مبنى الكابيتول. وتظهر اللقطات مصافحة ترامب للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وجيه دي فانس وأفراد عائلة ترامب والحضور
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
مبنى الكابيتول
حفل تنصيب
الرئيس الأميركي
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