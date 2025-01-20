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ترامب يؤدي القسم
20 يناير 2025 21:31
دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية أمام كبار المسؤولين والجمهور، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلال حفل التنصيب في مبنى الكابيتول
دونالد ترامب
الولايات المتحدة
اليمين الدستورية
مبنى الكابيتول
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