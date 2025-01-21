الثلاثاء 21 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
قرش عمره 9 ملايين عام
21 يناير 2025 19:00
حفريات
بيرو
البيرو
القرش
أسماك القرش
الانقراض
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ماذا قال ترامب في خطاب التنصيب؟
اليوم 19:30
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بإندونيسيا
اليوم 19:29
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يوقع عشرات القرارات
اليوم 18:37
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كلاب مدربة تبحث عن ضحايا حرائق لوس أنجلوس
18 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
نجاة صبي "12 عاماً" من حادث تحطم هليكوبتر
18 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الرياضة
فوساتي يرحل عن تدريب بيرو
الترفيه
رصد فهد مهدد بالانقراض
الرياضة
جيريرو يعتزل دولياً
الأخبار العالمية
قتلى وعشرات الجرحى بحادث سقوط حافلة في نهر بالبيرو
الرياضة
فوساتي يرحل عن تدريب بيرو
17 يناير 2025
الترفيه
رصد فهد مهدد بالانقراض
15 يناير 2025
الرياضة
جيريرو يعتزل دولياً
8 يناير 2025
الأخبار العالمية
قتلى وعشرات الجرحى بحادث سقوط حافلة في نهر بالبيرو
4 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©