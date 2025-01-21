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قتلى ومفقودون في انهيار أرضي بإندونيسيا
21 يناير 2025 19:29
إندونيسيا
انهيار أرضي
انهيارات أرضية
الانهيارات الأرضية
بانهيار أرضي في إندونيسيا
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