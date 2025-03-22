السبت 22 مارس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
الأمم المتحدة: 2024 الأكثر دموية للمهاجرين
إسرائيل تهدد بضم أراضٍ في غزة وتوسع العمليات البرية
دعوة لتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود السورية
تفاقم أزمة النزوح في الكونغو الديمقراطية بسبب فجوات التمويل
«الأونروا» تحذر من كارثة في غزة بسبب شح المساعدات
«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ
«التعاون الخليجي»: وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا تعكس مكانتها الإقليمية والدولية
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة موارد المياه وتعظيم مصادرها
حمد الشرقي وسعود القاسمي يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان
طحنون بن زايد ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات تشارك العالم الاحتفال بـ«يوم الأم»
«التنمية الأسرية» تشارك ضيوف «مدينة الإمارات الإنسانية» الاحتفاء بـ«يوم زايد»
بلدية أبوظبي تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء أنوار مبانيها اليوم
«بيئة أبوظبي» تتعاون مع «تريندز» لخدمة البيئة والمجتمع
محمد الشرقي: جودة حياة الأفراد تتصدر اهتمامات الإمارات
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
ساعة الأرض
22 مارس 2025 20:18
السياحة
ساعة الأرض
استهلاك الكهرباء
كوكب الأرض
الكهرباء
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة المياه
اليوم 20:21
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تمد يد العون لخدمة الإنسانية
21 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
"الشارقة الخيرية" تقيم حفل إفطار جماعياً لأكثر من 6 آلاف طفل يتيم في مصر
21 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
قيم العطاء في الإمارات.. دروس من زايد في العمل الإنساني
20 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
حكمة الشيخ زايد في بناء الإنسان
19 مارس 2025
أخبار ذات صلة
الرياضة
الوصل والنجوم الإداريون أبطال المهرجان الرمضاني لـ «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 20:05
الرياضة
«أبوظبي الرياضي للسيدات» يودع «أبطال آسيا»
اليوم 20:03
الرياضة
كأس منصور بن زايد.. «ملتقى النجوم»
اليوم 18:00
علوم الدار
آمنة الضحاك: تحلية المياه منخفضة الكربون ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية
اليوم 17:39
الرياضة
الوصل والنجوم الإداريون أبطال المهرجان الرمضاني لـ «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 20:05
الرياضة
«أبوظبي الرياضي للسيدات» يودع «أبطال آسيا»
اليوم 20:03
الرياضة
كأس منصور بن زايد.. «ملتقى النجوم»
اليوم 18:00
علوم الدار
آمنة الضحاك: تحلية المياه منخفضة الكربون ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية
اليوم 17:39
شاهد أيضًا
علوم الدار
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة المياه
اليوم 20:21
علوم الدار
ساعة الأرض
اليوم 20:18
الأخبار العالمية
إيلون ماسك يزور البنتاغون
اليوم 01:31
الأخبار العالمية
"أطلس".. الروبوت البشري الأكثر تطوراً
اليوم 00:33
الأخبار العالمية
أبرز أحداث الأسبوع حول العالم
21 مارس 2025
الأخبار العالمية
سر تسمية ترامب المقاتلة الأميركية الجديدة (F-47)
21 مارس 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©