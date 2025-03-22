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علوم الدار
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة المياه
22 مارس 2025 20:21
اليوم العالمي للمياه
رئيس الدولة
تحلية المياه
الإمارات
الأمن المائي
محمد بن زايد
المياه
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